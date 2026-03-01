«Аэрофлот» отменил рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта

«Аэрофлот» отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби и обратно на 1 марта из-за продления ограничений на использование воздушного пространства Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный возврат или переоформить билеты на ближайшие даты при наличии мест. Информацию рассылают по контактам из бронирований.

Из-за массовой отмены рейсов всех авиакомпаний в и из ОАЭ «Аэрофлот» разместил в гостиницах Дубая и Абу-Даби 790 пассажиров. Остальные разместились самостоятельно.

Ранее работу аэропортов Дубая остановили на неопределенный срок. Российские авиаперевозчики отменили десятки рейсов на Ближний Восток. Летевшим в Дубай туристам из Новосибирска пришлось провести 12 часов в аэропорту Пакистана.

Ранее иранский беспилотник нанес удар по терминалу международного аэропорта Дубая. В результате пострадали несколько человек.