Появилось видео удара иранского дрона по базе Пятого флота США

Иранский беспилотник ударил по штабу Пятого флота США в Бахрейне. Кадры опубликовал журналист телеканала Fox News Лукас Томлинсон в соцсети X .

«Иранский дрон-камикадзе „Шахед-136“ поразил штаб Пятого флота ВМС США в Бахрейне», — написал он.

Кадры момента удара также опубликовало РИА «Новости» в телеграм-канале. На них видно, как дрон спикировал в одно из куполообразных зданий, раздался мощный взрыв, из-за которого в воздухе разлетелись осколки.

Пока нет официального подтверждения атаки Ирана на американскую базу.

Видео с прицельным попаданием иранского БПЛА также опубликовал в телеграм-канале военный блогер Борис Рожин, предположив, что был уничтожен передовой американский радар FP-132. В подписи к ролику он иронично написал, что «папа „Герани“ еще ого-ого».

Ранее Иран атаковал базу военно-морских сил США в Кувейте, ударив по ней баллистическими ракетами и беспилотниками. Также были поражены ракетами два американских военных корабля в районе Индийского океана.