Жертвами ответных ударов Ирана по базам США стали 200 американских военных

Tasnim: 200 американских военных погибли и ранены при ударах Ирана

Минимум 200 американских военных стали жертвами ответных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции.

«В результате ракетных ударов по американским базам погибли и получили ранения по меньшей мере 200 военнослужащих США», — сказали в подразделении.

Представители КСИР добавили, что значительная часть выпущенных США и Израилем по Ирану ракет не достигла целей.

Ранее ЦАХАЛ опубликовал кадры ударов по Ирану в рамках операции «Рычащий лев». Армия обороны Израиля атаковала множество целей на западе страны, в том числе резиденцию президента Ирана Масуда Пезешкиана.