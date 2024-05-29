Володин после заявления коллеги заявил о захвате власти на Украине

Володин: у президента Зеленского закончился срок полномочий, он захватил власть

Официальный сайт президента Украины
Фото: Официальный сайт президента Украины

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отказался исполнять полномочия президента, и власть осталась в руках Владимира Зеленского. На Украине произошел захват власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Зеленский вне закона. На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий. <…> Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти», — заявил он.

Володин объяснил, что по Конституции Украины до избрания нового президента его полномочия должен исполнять председатель парламента. Однако Стефанчук отказался и заявил, что Зеленский продолжит занимать свой пост.

Глава Госдумы назвал произошедшее преступлением. Он предупредил, что заключенные с Зеленским новые соглашения не получат юридической силы, а это чревато невозвратом денег международным партнерам.

Полномочия президента Зеленского истекли 20 мая. Президент России Владимир Путин напомнил, что в украинской конституции нет пункта об их продлении.

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