Володин: у президента Зеленского закончился срок полномочий, он захватил власть

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук отказался исполнять полномочия президента, и власть осталась в руках Владимира Зеленского. На Украине произошел захват власти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

«Зеленский вне закона. На Украине кризис власти. У президента Зеленского закончился срок полномочий. <…> Это противоречит Конституции Украины и является захватом власти», — заявил он.

Володин объяснил, что по Конституции Украины до избрания нового президента его полномочия должен исполнять председатель парламента. Однако Стефанчук отказался и заявил, что Зеленский продолжит занимать свой пост.

Глава Госдумы назвал произошедшее преступлением. Он предупредил, что заключенные с Зеленским новые соглашения не получат юридической силы, а это чревато невозвратом денег международным партнерам.

Полномочия президента Зеленского истекли 20 мая. Президент России Владимир Путин напомнил, что в украинской конституции нет пункта об их продлении.