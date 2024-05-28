В конституции Украины ничего не сказано о продлении полномочий президента, заявил российский лидер Владимир Путин. Таким образом он высказался о легитимности Владимира Зеленского. Трансляцию пресс-подхода запустили в Telegram-канале Кремля.
Основной закон Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, напомнил Путин. По его словам, в конституции нет ничего о том, что полномочия президента пролонгируются, если не проводится новое голосование из-за военного положения.
При таком режиме украинская конституция предполагает передачу полномочий верховной власти спикеру парламента.