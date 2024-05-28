«Там ничего нет». Путин — о легитимности Зеленского по конституции Украины

Путин: в конституции Украины ничего нет о продлении полномочий президента

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre
Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

В конституции Украины ничего не сказано о продлении полномочий президента, заявил российский лидер Владимир Путин. Таким образом он высказался о легитимности Владимира Зеленского. Трансляцию пресс-подхода запустили в Telegram-канале Кремля.

Основной закон Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, напомнил Путин. По его словам, в конституции нет ничего о том, что полномочия президента пролонгируются, если не проводится новое голосование из-за военного положения.

При таком режиме украинская конституция предполагает передачу полномочий верховной власти спикеру парламента.

Полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли, а рейтинги политика стремительно падают. Правление украинского лидера негативно оценили 36% респондентов.

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