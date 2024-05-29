Спикер Рады ответил на слова Путина о легитимности Зеленского

Владимир Зеленский продолжает оставаться президентом Украины. Об этом в соцсетях заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Политик сослался на часть 1 статьи 108 конституции страны, в которой указано, что глава государства исполняет свои обязанности до вступления в должность нового президента.

«В демократических обществах это называется непрерывностью власти», — отметил политик.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что президент РФ Путин «преподал урок» Зеленскому, указав на порядок продления полномочий в период военного положения на Украине согласно конституции страны.

Подводя итоги визита в Узбекистан глава российского государства заявил, что после истечения срока полномочий Зеленского легитимной властью на Украине остались лишь Верховная рада и ее спикер.