Украина и Португалия подписали соглашение по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали соглашение по безопасности. Согласно документу, Киев в 2024 году получит военную помощь на 126 миллионов евро, об этом говорится на сайте офиса украинского лидера.

«В Лиссабоне <…> подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Португалия предоставит не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году», — сообщил офис Зеленского.

Украинский лидер сообщил, что соглашение рассчитано на 10 лет.

Зеленский подписал аналогичное соглашение с Бельгией. Однако страна выдвинула жесткое условие для передачи вооружений Украине — не применять его для ударов по территории России.