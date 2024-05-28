Запад оценил знания Путина о конституционном праве Украины

Российский лидер Владимир Путин преподал украинскому президенту Владимиру Зеленскому урок, указав на порядок продления полномочий в период военного положения согласно конституции Украины. На это указал в соцсети Х ирландский журналист Чей Боуз.
«Владимир Путин преподает диктатору Зеленскому урок конституционного права Украины. Конституция Украины предусматривает продление полномочий Верховной рады, в ней ничего не сказано о президенте. Упс», — написал Боуз.
После истечения срока полномочий президента легитимной властью на Украине остались Верховная рада и ее спикер. Об этом Путин заявил на пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан.