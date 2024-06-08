Именно Россия нанесла поражение гитлеровской армии. Только после этого американцы смогли высадиться во Франции и освободить Западную Европу. Необходимо помнить об этом, заявил в эфире Europe 1 бывший кандидат в президенты, лидер правой партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

У политика спросили, как он относится к тому, что Россия не получила приглашение на церемонию по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии.

«Мне кажется, Россию приглашали 10 лет назад, а потом перестали, потому что, как вы сказали, она сражалась на другом фронте», — ответил Земмур.

По его мнению, так произошло потому, что некоторые предпочитают вспоминать именно тех, кто освобождал Францию. В то время другие — приглашать всех союзников по борьбе с нацистской Германией. В последнем случае Россия должна занимать почетное место, указал Земмур.

«Нельзя никогда забывать, что именно Россия сокрушила германскую военную машину, а только потом во Франции высадились американцы и освободили всю Западную Европу», — подчеркнул он.

В конце мая французские власти приняли решение не приглашать российскую делегацию на 80-летний юбилей высадки союзнических войск по антигитлеровской коалиции в Нормандии. В Кремле отметили, что страна и так не собиралась на мероприятие подобного рода.