Песков: в Кремле не обсуждали участие в мероприятиях в честь высадки в Нормандии

Россия не планировала отправлять делегацию на мероприятия по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии контактов по этому вопросу, сообщило РИА «Новости» .

«Нет, это никак не обсуждалось. Никакого приезда не планировалось. Собственно, да и контактов-то никаких у нас особо нет», — сказал он.

Несмотря на протест США и Великобритании, Франция планировала направить России приглашение на мероприятия. МИД заявлял, что не получал оповещений по дипканалам. Позднее администрация французского президента заявила журналистам, что для участия российской делегации «условия не сложились».

Мероприятия по случаю 80-летия высадки в Нормандии пройдут с 5 по 7 июня. Главную церемонию устроят на пляже Омаха. Белый дом подтвердил участие президента США Джо Байдена.