Франция отказалась приглашать Россию на 80-летний юбилей высадки союзников в Нормандии

Reuters: Франция не пригласит Россию на юбилей высадки союзников в Нормандии

Фото: Freepik

Власти Франции решили не приглашать российскую делегацию на 80-летний юбилей высадки союзнических войск по антигитлеровской коалиции в Нормандии. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным источников агентства, решение связано с проведением Россией специальной военной операции и нежеланием ряда «союзников» видеть на мероприятии представителей РФ.

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что отправка французских войск на Украину маловероятна, после чего призвал к скорейшему мирному урегулированию кризиса.

Газета Le Monde сообщила, что приезд французских и европейских инструкторов на Украину — это вопрос нескольких недель или даже дней.

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