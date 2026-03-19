Гана внесет в ООН проект о признании рабства преступлением против человечности

Президент Ганы Джон Махама на следующей неделе вынесет на рассмотрение ООН проект резолюции, признающей трансатлантическую работорговлю преступлением против человечности в его самой тяжелой форме. Об этом сообщил телеканал Woezor TV .

«Гана представит резолюцию Генеральной Ассамблее ООН в марте этого года с целью добиться глобального признания трансатлантической работорговли как одного из тягчайших преступлений против человечности», — заявил глава государства во время речи на 39-м саммите Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза (АС).

Также он выступил за решительные меры, призвав не «откладывать правосудие», даже если это могут счесть политизацией истории.

Еще в октябре 2024 года группа из 15 стран Карибского бассейна задумалась о требовании репарации от Великобритании за работорговлю.