В Испании вспыхнули протесты после крупного ЧП на железной дороге

Сотни протестующих пришли к штаб-квартирам Министерства транспорта и правительства Испании. Участники митингов обвинили власти в некомпетентности, которая привела к крупной железнодорожной аварии. Об этом сообщил NBC News .

В результате ЧП на железной дороге погибли как минимум 69 человек, десятки получили ранения.

«Однако растет недовольство по поводу обвинений в некомпетентности, которая привела к катастрофе, и ночью протестующие столкнулись с полицией у здания Министерства транспорта в Мадриде», — уточнили в издании.

В NBC News уточнили, что более чем за 30 лет с момента ввода в эксплуатацию на испанской сети высокоскоростных железных дорог не было смертельных аварий. Второе за год ЧП с погибшими вызвало беспокойство в стране.

Поезд двигался по маршруту Мадрид — Севилья, в вагонах находилось более 540 пассажиров. Состав сошел с рельс около населенного пункта Урда, сообщило правительство Кастилии — Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пахе.