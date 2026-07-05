Внук Шарля де Голля заявил о желании получить гражданство России

Внук президента Франции 1959–1969 годов, генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль заявил о желании получить российский паспорт и переехать с семьей в Россию. Об этом он рассказал в интервью ТАСС .

Де Голль отметил, что пока посещает РФ на условиях для иностранцев, но в будущем может выбрать страну как постоянное место жительства.

«Я желаю, чтобы со временем условия позволили нам получить российский паспорт. Это была бы большая честь. Россия — великая страна», — сказал он.

Внук бывшего президента Франции объяснил желание переехать высоким мнением о России. Он добавил, что вместе с супругой хотел бы воспитывать детей в стране, где они смогут получить лучшее образование.

Ранее американский актер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал заявил, что был бы рад стать обладателем звания народного артиста России.