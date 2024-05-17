Мир 17 мая 2024, 19:28 «Вмешательство в дела государства». Захарова — о призыве ЕС разрешить протесты в Грузии Захарова сравнила призыв ЕС разрешить протесты в Грузии с попыткой сменить режим РИА «Новости»

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Призывы Европейского союза обеспечить право граждан на протест в Грузии напоминают вмешательство во внутренние дела государства. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат посоветовала ЕС быть последовательным в своих решениях и призвать власти США, Армении, Молдавии тоже разрешить жителям протестовать.

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«Иначе это можно трактовать как вмешательство во внутренние дела государства с целью смены режима», — указала Захарова.

Ранее в Грузии в окончательном чтении приняли скандальный закон об иноагентах. Проект вызвал волну протестов в стране. Люди выходили на улицы Тбилиси и требовали отказаться от принятия инициативы.

Власти проявляют твердость и отказываются отзывать инициативу. Оппозиционеры в ответ продолжают устраивать митинги. Министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии тоже выступили в Тбилиси в поддержку демонстрантов. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что внешние силы намерены совершить переворот в Грузии.