Мэр Тбилиси обвинил Запад во враждебных действиях | 360°

Мир 16 мая 2024, 04:31 Мэр Тбилиси обвинил Запад во враждебных действиях Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы решили устроить революцию в Грузии РИА «Новости»

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Внешние силы намерены совершить переворот в Грузии. Об этом в эфире телекомпании «Рустави 2» заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, свидетельством этого стало появление глав МИД ряда иностранных государств на акции протеста против принятия закона об иноагентах.

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Он назвал это враждебными действиями и попыткой поляризации в стране.

«Извне есть попытки того, чтобы в стране произошел переворот, революция. <…> Мы должны называть все своими именами», — заявил Каладзе.

В среду, 15 мая, министры иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии выступили в Тбилиси в поддержку демонстрантов, выступающих против принятия закона «О прозрачности внешнего влияния». В частности, представитель Исландии Тордис Гильфадоттир сказала, что ее присутствие на акции протеста «является символическим жестом».