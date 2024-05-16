Майдан в Грузии: причины, признаки, влияние Запада | 360°

Мир 16 мая 2024, 14:49 Печеньки закончились, Майданы — нет. Запад старается изменить курс Грузии Политолог Тарасов заявил, что в Грузии видны явные признаки цветной революции Протестующее в Грузии, май 2024 года. Фото: Nicholas Muller / Global Look Press

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Закон об иноагентах по-прежнему вызывает волнения в Грузии. Власти проявляют твердость и отказываются отзывать инициативу. Оппозиционеры в ответ продолжают устраивать митинги. Не исключено, что, проиграв осенние президентские выборы, они просто откажутся признавать результаты и попытаются создать альтернативный парламент.

Грузии навязывают Майдан

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил внешние силы в попытке совершить переворот в Грузии. В качестве примера он напомнил, что 15 мая на очередном митинге против принятого закона об иностранных агентах были замечены главы МИД Латвии, Эстонии, Литвы и Исландии.

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Хотя сами иностранные гости назвали свое посещение акции протеста символическим жестом, они не просто прошлись в толпе недовольных, но и выступили перед ними. К примеру, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призывал задуматься о последствиях принятия законопроекта об иноагентах для европейского будущего страны.

Примечательно, что первыми в мире аналогичную норму приняли в США еще в 1938 году и действует она до сих пор. Однако сейчас Соединенные Штаты угрожают ввести санкции против властей Грузии, если закон останется без изменений и «не будет приведен в соответствие со стандартами ЕС».

Грузия не хочет стать Украиной

Большинство экспертов уже отметили схожесть событий в Грузии с украинским Майданом: тут и протестные выступления, и прогулки иностранных дипломатов. Не хватало только раздачи печенья, но это, видимо, от того, что представителя Госдепартамента США Викторию Нуланд отправили в отставку.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прямо заявил, что власти страны не желают, чтобы Грузия повторила путь Украины. Новый законопроект про иноагентов как раз направлен против «украинизации» и, несмотря на критику, правительство все равно от него не откажется.

На Украине, кстати, на слова грузинского премьера тут же обиделись и заявили, что они вызывают тревогу: дескать, столь «оскорбительный контекст» наносит дополнительный ущерб украинско-грузинским отношениям. Видимо, требования украинцев отпустить экс-президента Михаила Саакашвили — что-то другое.

Цветная революция на подходе

Грузины, которые бежали от России на «свободный Запад», оказались в сети западного влияния. Теперь они используют все приемы неоколониализма в классическом виде, отметил в разговоре с 360.ru политолог, востоковед Станислав Тарасов. Он также согласился с правильной оценкой ситуации мэра Тбилиси.

Такое беспардонное вмешательство во внутренние дела на уровне глав внешнеполитических ведомств отдельных европейских стран — случай беспрецедентный. Они подталкивали протестующих к тому, чтобы сковать действия властей, не дать возможности начать реализацию принятого закона об иноагентах. Все это явные признаки цветной революции. Станислав Тарасов

При этом у Грузии есть шансы устоять: в партийных и силовых структурах раскола пока нет, уточнил политолог. Социологические замеры показывают, что нынешняя глава страны Саломе Зурабишвили вполне может победить на выборах, которые состоятся в октябре этого года.

«Оппозиция тоже пользуется влиянием — это 30-35% голосов. Но аппаратными средствами, то есть через выборные технологии, оппозиционеры к власти не придут. Однако там просматривается следующий сценарий: они откажутся признавать выборы, а их итоги объявят сфальсифицированными», — пояснил Тарасов.

Он добавил, что не исключено, что оппозиционные политики не станут участвовать в работе вновь избранного парламента, переедут в Кутаиси и там создадут второе, «параллельное» правительство. А это уже будет означать раскол.