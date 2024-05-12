Самый массовый митинг против законопроекта об иноагентах прошел в Тбилиси | 360°

Мир 12 мая 2024, 01:24 Самый массовый митинг против законопроекта об иноагентах прошел в Тбилиси РИА «Новости»

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Самый массовый митинг против законопроекта об иностранных агентах завершился в столице Грузии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вечером в субботу, 11 мая, в Тбилиси граждане собрались на площади Первой республики, площади Марджанишвили и у станции метро «300 Арагвинцев», чтобы отметить День Европы и потребовать от грузинских властей отзыва скандального законопроекта.

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В митинге участвовали тысячи людей. После сбора они направились массовым шествием в сторону площади Европы. Вскоре начался проливной дождь и протестующие начали расходиться. Организаторы акции призвали всех собраться в воскресенье, 12 мая.

В конце недели митингующие планируют собраться у здания парламента в Тбилиси и провести там всю ночь, чтобы утром в понедельник, 13 мая, встретиться с депутатами. Последние будут рассматривать законопроект в рамках третьего комитетского слушания.

Ранее сообщили о задержании россиянина во время протестов в Тбилиси. Полиция занялась установлением его личности.