Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах | 360°

Мир 14 мая 2024, 15:38 Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах Unsplash

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В Грузии в окончательном чтении приняли скандальный закон об иноагентах. Заседание транслировали на сайте парламента.

За принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» выступили 84 депутата. Против высказались 30 человек.

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«Закон принят в третьем чтении», — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.

Теперь соответствующий документ должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Закон предусматривает регистрацию в отдельном реестре СМИ некоммерческих и юридических лиц, получающих свыше 20% доходов из-за рубежа.

Во время обсуждения инициативы в парламенте Грузии началась драка. В потасовке участвовали оппозиционер из «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и парламентарий от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе.

Закон об иноагентах вызвал волну протестов в стране. Люди выходили на улицы Тбилиси и требовали отказаться от принятия инициативы.