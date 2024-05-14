Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах | 360°

14 мая 2024, 15:38
Парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах
В Грузии в окончательном чтении приняли скандальный закон об иноагентах. Заседание транслировали на сайте парламента.
За принятие законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» выступили 84 депутата. Против высказались 30 человек.
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«Закон принят в третьем чтении», — сказал спикер парламента Шалва Папуашвили.
Теперь соответствующий документ должна подписать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Закон предусматривает регистрацию в отдельном реестре СМИ некоммерческих и юридических лиц, получающих свыше 20% доходов из-за рубежа.
Во время обсуждения инициативы в парламенте Грузии началась драка. В потасовке участвовали оппозиционер из «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и парламентарий от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Дмитрий Самхарадзе.
Закон об иноагентах вызвал волну протестов в стране. Люди выходили на улицы Тбилиси и требовали отказаться от принятия инициативы.
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