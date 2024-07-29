Власти Германии приняли к сведению заявление Путина о размещении ракет

Власти Германии приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей давности, но все равно настаивают на размещении ракет. Об этом заявила официальный представитель правительства Кристиане Хоффманн, ее слова привело РИА «Новости» .

«Мы принимаем это к сведению. Мы очень подробно объяснили, почему необходимо разместить это оружие», — заявила она.

Накануне Путин, выступая на параде в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, предупредил, что Россия откажется от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если Германия установит на своей территории американские дальнобойные снаряды.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие, при котором откажется от этого шага. При этом он сообщил, что не собирается сбивать российские ракеты над Украиной.