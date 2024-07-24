Шольц назвал условие для отказа от размещения американских ракет в Германии
Шольц: Россия должна завершить СВО, чтобы ФРГ отказалась размещать ракеты США
Если Россия закончит украинский конфликт, то Германия не станет размещать дальнобойные американские ракеты на своей территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию с его речью вел канал Phoenix.
«Первое, что должна сделать Россия, — это остановить [конфликт на Украине]», — сказал он.
При этом политик не пояснил, какие еще действия должна предпринять Россия для пересмотра принятого немецким руководством решения.
Ранее военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил, что США нужно одновременно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе начать переговоры с Россией о разоружении.
По его словам, РФ имеет ракетные системы в Калининградской области, которые могут нести вероятную угрозу для европейских государств. Также Вад выразил сожаление из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.