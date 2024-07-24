Шольц назвал условие для отказа от размещения американских ракет в Германии

Если Россия закончит украинский конфликт, то Германия не станет размещать дальнобойные американские ракеты на своей территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию с его речью вел канал Phoenix .

«Первое, что должна сделать Россия, — это остановить [конфликт на Украине]», — сказал он.

При этом политик не пояснил, какие еще действия должна предпринять Россия для пересмотра принятого немецким руководством решения.

Ранее военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил, что США нужно одновременно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе начать переговоры с Россией о разоружении.

По его словам, РФ имеет ракетные системы в Калининградской области, которые могут нести вероятную угрозу для европейских государств. Также Вад выразил сожаление из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.