Шольц назвал условие для отказа от размещения американских ракет в Германии

Шольц: Россия должна завершить СВО, чтобы ФРГ отказалась размещать ракеты США

Фото: РИА «Новости»

Если Россия закончит украинский конфликт, то Германия не станет размещать дальнобойные американские ракеты на своей территории. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, трансляцию с его речью вел канал Phoenix.

«Первое, что должна сделать Россия, — это остановить [конфликт на Украине]», — сказал он.

При этом политик не пояснил, какие еще действия должна предпринять Россия для пересмотра принятого немецким руководством решения.

Ранее военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад заявил, что США нужно одновременно с размещением дальнобойных систем вооружений в Европе начать переговоры с Россией о разоружении.

По его словам, РФ имеет ракетные системы в Калининградской области, которые могут нести вероятную угрозу для европейских государств. Также Вад выразил сожаление из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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