Россия станет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в том случае, если Германия установит на своей территории американские дальнобойные снаряды. Об этом заявил президент Владимир Путин во время парада в честь Дня ВМФ в Петербурге.
Сегодня 12:02 Тренировку спортсменов отменили на Олимпиаде из-за грязной воды в Сене
Сегодня 11:57 Беженец из-под Торецка прятался от военкомов, чтобы не воевать против своих
Сегодня 11:43 Народное событие. Более 50 тысяч гостей посетили фестиваль «Гуляй город» в Чехове
Сегодня 11:38 Россия освободит себя от моратория на РСМД в случае появления ракет США в Германии
Сегодня 11:35 Путин отдельно поприветствовал зарубежных моряков на параде в Петербурге
Сегодня 11:22 Преемник Пригожина попал в плен в Мали
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте