Россия освободит себя от моратория на РСМД в случае появления ракет США в Германии

Путин допустил снятие моратория на РСМД из-за американских ракет в Германии

Россия станет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в том случае, если Германия установит на своей территории американские дальнобойные снаряды. Об этом заявил президент Владимир Путин во время парада в честь Дня ВМФ в Петербурге.

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