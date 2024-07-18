Германия отказалась сбивать российские ракеты над Украиной
Шольц отверг призыв Зеленского к Западу сбивать российские ракеты над Украиной
Канцлер Германии Олаф Шольц не стал поддерживать призыв президента Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Своей позицией он поделился на пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества.
«Я считаю, что есть такой консенсус, который не предусматривает подобные шаги», — процитировал Шольца ТАСС.
Канцлер Германии отметил, что Соединенные Штаты тоже занимают четкую позицию в этом вопросе.
Ранее Зеленского разочаровала позиция главы Белого дома Джо Байдена по поводу ударов ВСУ вглубь территории России американским оружием. Американский лидер запретил снимать ограничения на использование западного оружия для атак по РФ.
Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предположил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах в США потребует от Зеленского завершить конфликт до церемонии инаугурации 20 января 2025 года.