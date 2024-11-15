Власти Абхазии отзовут ратификацию соглашения с Россией

Администрация президента Абхазии в целях стабилизации обстановки разрабатывает проект документа, который предусматривает отзыв ратификации соглашения об инвестициях с Россией. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«В настоящее время администрация президента готовит документ об отзыве», — уточнили в пресс-службе.

Изначально абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос о ратификации инвестиционного соглашения с Россией 15 ноября. Однако оппозиция выступила против этого решения, утверждая, что речь идет о якобы продаже России апартаментов в Абхазии. В итоге депутаты решили отложить рассмотрение вопроса на следующую неделю. Но протестующих это не устроило.

Оппозиция вышла на протест у здания парламента Абхазии, выступая против закона, регулирующего некоторые положения межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Начались массовые беспорядки. Сначала протестующие прорвались на территорию парламента на грузовике, а затем протаранили ворота администрации президента.

Ранее протестующие в Абхазии потребовали отставки главы государства Аслана Бжании. Они призвали президента уйти мирным путем.