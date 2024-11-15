Протестующие в Абхазии прорвались на территорию парламента на грузовике

Начались столкновения между правоохранителями и участниками акции протеста.

Люди собрались у здания парламента по призыву оппозиции, которая выступает против закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Этот документ регулирует некоторые положения межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. Оппозиция утверждает, что речь идет о продаже РФ апартаментов в республике.

Волна протестов захлестнула Абхазию 11 ноября. Оппозиция перекрыла основные транспортные артерии страны и пыталась атаковать здание Службы госбезопасности.

Ранее массовые беспорядки произошли в Сухуме. Несколько человек после митинга задержали. Политолог Евгений Михайлов предположил, что организаторы акций протеста хотят дестабилизировать обстановку в республике и внести разлад в отношения с Россией.