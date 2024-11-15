Парламент Абхазии отложил вопрос ратификации инвестсоглашения с Россией

Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба заявил об отмене сессии по рассмотрению ратификации соглашения с Россией по реализации инвестпроектов на территории республики. Об этом сообщил ТАСС .

Сессию отменили, поскольку парламентарии не утвердили повестку дня. За утверждение повестки проголосовали 13 депутатов, против были четверо, еще двое воздержались. В сессии планировали участвовать 21 депутат из 35. Ашуба связал это с давлением на них.

«Это связано с беспрецедентным давлением на депутатов в последние дни. Практика вызова депутатов, поездки к ним домой, оказывая давление — не лучшее действие», — добавил спикер.

Депутат Дмитрий Маршания также отметил, что некоторые политики ранее выступали против соглашения в его нынешней форме, однако к их мнению никто не прислушался.

«Теперь все мы должны искать выход из ситуации, потому что нас не восприняли должным образом. Нет понимания последствий шагов», — сказал парламентарий.

Ранее корреспондент РИА «Новости» сообщил о прорыве протестующих на территорию здания парламента.