Парламент Абхазии отложил вопрос ратификации инвестсоглашения с Россией
Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба заявил об отмене сессии по рассмотрению ратификации соглашения с Россией по реализации инвестпроектов на территории республики. Об этом сообщил ТАСС.
Сессию отменили, поскольку парламентарии не утвердили повестку дня. За утверждение повестки проголосовали 13 депутатов, против были четверо, еще двое воздержались. В сессии планировали участвовать 21 депутат из 35. Ашуба связал это с давлением на них.
«Это связано с беспрецедентным давлением на депутатов в последние дни. Практика вызова депутатов, поездки к ним домой, оказывая давление — не лучшее действие», — добавил спикер.
Депутат Дмитрий Маршания также отметил, что некоторые политики ранее выступали против соглашения в его нынешней форме, однако к их мнению никто не прислушался.
«Теперь все мы должны искать выход из ситуации, потому что нас не восприняли должным образом. Нет понимания последствий шагов», — сказал парламентарий.
Ранее корреспондент РИА «Новости» сообщил о прорыве протестующих на территорию здания парламента.