Вэнс раскрыл, какие темы обсудит на встрече с Орбаном

Во время визита в Будапешт вице-президент США Джей Ди Вэнс планирует обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном ситуацию на Украине и двусторонние отношения. Он заявил об этом на брифинге, сообщил C-Span .

Вэнс прибудет в Будапешт 7 апреля в преддверии парламентских выборов. Он признался журналистам, что с нетерпением ждет встречи с Орбаном, которого считает давним другом.

«Мы обсудим ряд вопросов, касающихся отношений между США и Венгрией. Разумеется, я уверен, что Европа, Украина и остальное займет в этом обсуждении весьма заметное место», — сказал вице-премьер.

Ранее в Венгрии задержали украинского агента и остановили «золотой конвой» с наличной валютой и слитками. Орбан также заявлял, что украинские спецслужбы активизировались перед выборами в республике.