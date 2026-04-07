Вэнс посетит Венгрию с двухдневным визитом в преддверии выборов

Вэнс проведет двусторонние встречи с Орбаном с 7 по 8 апреля

Вице-президент США Джей Ди Вэнс посетит Венгрию с 7 по 8 апреля. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Вэнс прибудет в Будапешт вместе с супругой. Вице-президент США встретится с премьер-министром Виктором Орбаном.

Они проведут совместную пресс-конференцию в здании заседаний венгерского правительства «Монастырь кармелитов». После этого они выступят на массовом мероприятии, приуроченном ко Дню венгеро-американской дружбы

Кроме того, Орбан и Вэнс проведут переговоры на правительственном уровне. Американский вице-президент планирует выступить с заявлением о партнерстве между США и Венгрией.

Ранее в США Вэнса назвали фаворитом среди американских консерваторов, ответивших на вопрос, какого кандидата от республиканцев они предпочли бы увидеть на президентских выборах 2028 года.