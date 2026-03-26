Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая на предвыборном мероприятии в Эстергоме, заявил о резкой активизации украинских спецслужб на территории республики. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Венгрию постепенно можно считать зоной операций украинских спецслужб. Это показывает, что на кону этих выборов стоит нечто большее, чем Венгрия», — сказал он.

Орбан подчеркнул, что в Европе сейчас борются две силы — антивоенные и провоенные, ставящие Украину выше своих народов. Венгрия же представляет для проукраинских политиков в ЕС, стремящихся к войне, непреодолимое препятствие.

По его словам, республика стала живым примером для всех европейских стран, показав, что страну нельзя втянуть в войну против ее желания. Поэтому представители украинских спецслужб и начали прибывать в Венгрию, грубо вмешиваясь в предвыборную кампанию.

Орбан добавил, что после прекращения американского финансирования Украина осталась без денег. Европейские союзники взяли на себя выплаты, но у них тоже нет средств, поэтому им приходится брать кредиты. Только выплачивать их потом будут следующие поколения.

Ранее Орбан заявил, что Европу можно спасти от упадка, если сказать «нет» миграции, «зеленому» переходу», антироссийским санкциям и членству Украины в ЕС.