«Вопросов больше нет». В Венгрии задержали украинского агента
Орбан: спецслужбы Украины завербовали венгра для работы на оппозицию
Задержанный в Венгрии IT-специалист сознался, что его завербовала украинская спецслужба в интересах оппозиции. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан в Facebook*.
«Вопросов больше нет. Специалист по информационным технологиям признался, что был завербован украинцами. Его показания являются публичными, их может услышать любой желающий», — сказал он.
Орбан поблагодарил контрразведку за проделанную работу. Он пообещал обеспечить безопасность Венгрии в преддверии парламентских выборов.
Ранее премьер предупреждал об активизации украинских спецслужб, что продемонстрировало важность предстоящих выборов. На кону, по его словам, стоит не только состав венгерского парламента, а будущее Европы.
