«Вопросов больше нет». В Венгрии задержали украинского агента

Орбан: спецслужбы Украины завербовали венгра для работы на оппозицию

Задержанный в Венгрии IT-специалист сознался, что его завербовала украинская спецслужба в интересах оппозиции. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан в Facebook*.

«Вопросов больше нет. Специалист по информационным технологиям признался, что был завербован украинцами. Его показания являются публичными, их может услышать любой желающий», — сказал он.

Орбан поблагодарил контрразведку за проделанную работу. Он пообещал обеспечить безопасность Венгрии в преддверии парламентских выборов.

Ранее премьер предупреждал об активизации украинских спецслужб, что продемонстрировало важность предстоящих выборов. На кону, по его словам, стоит не только состав венгерского парламента, а будущее Европы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.