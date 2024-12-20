Венгрия обвинила Украину в развязывании безобразной провокационной кампании

Получив предложение о рождественском перемирии, власти Украины развязали антивенгерскую кампанию. Однако не следует поддаваться на провокации, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала М1 .

«Хорошо видно, что [президент Украины Владимир Зеленский ] в последние дни развернул против нас безобразную кампанию, на международной арене он постоянно нас провоцирует. Я думаю, что на эту провокацию нельзя поддаваться», — сказал он.

По мнению Сийрто, Венгрия поступила так, как и должна была соседняя христианская страна — предложила рождественское перемирие. Ответственность за дальнейшее развитие событий он возложил на лидером России и Украины. Министр предупредил, что Зеленскому придется ответить перед своим народом за решение по этому вопросу.

Президент Украины заявил, что не подпустит Венгрию к переговорному процессу, а его офис отказал премьер-министру Виктору Орбану в телефонном разговоре и назвал его назойливым гонцом. Сам политик отказался реагировать на провокации.