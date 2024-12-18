Орбан решил не поддаваться на провокации Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая на оскорбления президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что не поддастся на провокации. Об этом политик заявил в соцсети X .

«Предложение о прекращении огня на столе. Принимайте его или отказывайтесь. Это ваша ответственность», — подчеркнул Орбан.

Во вторник Зеленский на встрече с общественностью во Львове в очередной раз указал на то, что Украине не нужно посредничество Венгрии в вопросе урегулирования конфликта. Он заметил, что у Орбана нет армии для давления на президента России Владимира Путина, а также предложил венгерскому премьеру «оставить себе» свои анекдоты и улыбки.

Советник бывшего украинского президента Олег Соскин ранее 18 декабря заявил, что Виктор Орбан опытный политик и не спустит украинскому лидеру его хамство.