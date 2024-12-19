«Назойливый гонец от Путина». Офис Зеленского вновь оскорбил Орбана

«Если уже появился такой назойливый гонец от [президента России Владимира] Путина, то можем на его ультиматум ответить одно — нам нужен реальный, надежный мир, справедливый для Украины», — сказал он.

Литвин заявил, что украинские власти обсудят завершение конфликта лишь с США и Европой. По его словам, эта работа уже ведется — президент Украины Владимир Зеленский встретился с будущим американским лидером Дональдом Трампом, а теперь отправился в Брюссель.

Журналисты попросили Литвина прокомментировать очередное заявление Орбана в соцсетях. Политик отказался реагировать на провокационные заявления Зеленского в свой адрес и сказал, что предложение о прекращении огня уже лежит на столе.