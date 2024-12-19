Зеленский снова попытался унизить Орбана

Украинский президент Владимир Зеленский снова попытался унизить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его предложения о прекращении огня на Рождество. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«У премьер-министра Венгрии, при всем уважении к гражданам Венгрии, нет никакого мандата на переговоры. Кроме того, его отношения с [президентом России Владимиром] Путиным слишком теплые для того, чтобы ставить Путина на место», — заявил украинский лидер.

Неделю назад Орбан предложил российскому лидеру объявить о прекращении огня на Рождество, а также обменяться с Украиной пленными. До этого Зеленский, по словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, отказался созвониться с венгерским премьером, причем в некультурной форме. Украинский лидер отверг и само предложение о перемирии, и об обмене пленными.