Власти Украины по-прежнему не готовы к переговорам. Об этом свидетельствует хамство украинского президента Владимира Зеленского в адрес предложившего мирное урегулирование премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы видим, что Зеленский начал хамить Орбану. Честно говоря, от киевского режима можно всего ожидать. Но лишний раз он демонстрирует не только опасную и преступную сущность этого режима, но и чрезвычайное бескультурье», — сказал он.

Песков заявил, что Украина в очередной раз показала нежелание идти на переговоры. Ситуация, по его словам, не изменилась — киевский режим, как и прежде, отказался от мирного урегулирования и не отменил юридический запрет на него.

Россия предпочла бы достичь своих целей дипломатическим путем, сказал Песков. Однако вторая сторона отказалась от переговоров, и спецоперация продолжится.

Поводом для скандала стало предложение Орбана устроить рождественское перемирие. МИД Украины отказался, а Зеленский заявил, что не подпустит Венгрию к переговорному процессу.