Правительства Великобритании и ФРГ заключат оборонное соглашение к 2025 году

Великобритания и Германия рассчитывают к 2025 году заключить двустороннее оборонное соглашение, которое позволит британскому правительству перезагрузить отношения с Европой. О его подготовке объявил офис премьер-министра Кира Стармера, сообщило РИА «Новости» .

«Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении», — объявила пресс-служба.

Переговоры уже начались. Стороны рассчитывали осенью согласовать окончательную версию соглашения и к началу 2025 года подписать его.

Аппарат кабмина выпустил заявление о будущем договоре перед визитом Стармера в Берлин, который намечен на 28 августа. Премьер планировал встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, внешнюю политику и экономическую ситуацию.

Кроме Германии Великобритании предстоит озаботиться сотрудничеством с Россией, заявил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен. RT сообщил, что он допустил восстановление отношений после смены власти в Соединенном Королевстве и США.