«Россия не враг». В Британии заговорили о восстановлении отношений

Политик Кертен: Россия не враг Западу, нужно восстанавливать отношения

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Запад должен восстановить хорошие отношения с Россией, когда со своих постов уйдут президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Такое заявление в соцсети Х сделал британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.

«Россия нам не враг. После ухода Джо Байдена и Кира Стармера со своих постов Запад должен снова вести хорошие отношения с Россией», — призвал политик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт не нужен ни России, ни Украине, но Запад не намеревается его прекращать. Он предложил сесть за стол переговоров и закончить «эту драчку», несмотря на давление Запада.

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