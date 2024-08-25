Запад должен восстановить хорошие отношения с Россией, когда со своих постов уйдут президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Такое заявление в соцсети Х сделал британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Кертен.

«Россия нам не враг. После ухода Джо Байдена и Кира Стармера со своих постов Запад должен снова вести хорошие отношения с Россией», — призвал политик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт не нужен ни России, ни Украине, но Запад не намеревается его прекращать. Он предложил сесть за стол переговоров и закончить «эту драчку», несмотря на давление Запада.