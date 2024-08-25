Британский премьер сообщит о непопулярных решениях и дыре в экономике
Telegraph: премьер-министр Стармер предупредит британцев об ухудшении в стране
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во вторник сообщит британцам о намерении принять непопулярные решения. Об этом сообщила газета The Telegraph.
По данным издания, политик планирует подготовить народ к повышению налогов и сокращению бюджетных трат.
В своей речи он посетует на то, что его правительству в наследство от предыдущего досталась «не просто экономическая черная дыра, а социальная черная дыра».
Авторы статьи отметили, что Стармер предупредит британцев об ухудшении ситуации в стране, а потом пообещает, что дела пойдут на улучшение.
Согласно исследованию компании Ipsos, половина британских граждан считает, что их страна движется в неверном направлении.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал, что отношения России и Великобритании сводятся к нечастным контактам МИД после прихода лейбористов к власти. При этом он отметил, что при правлении консерваторов была аналогичная ситуация.