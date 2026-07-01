В Венесуэле объявили недельный траур после разрушительных землетрясений

В Венесуэле объявили семидневный национальный траур в память о погибших при землетрясениях 24 июня. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес в соцсети Х .

Она заявила, что страна переживает тяжелую утрату из-за большого числа жертв. Родригес передала слова сочувствия семьям погибших, пожелала восстановления раненым и обратилась с поддержкой к родственникам тех, кто числится пропавшим без вести.

«В память о жертвах я приняла решение объявить национальный траур сроком на семь дней, начиная с 18.00 сегодняшнего дня», — написала Родригес.

Две серии сильных землетрясений произошли в Венесуэле 24 июня. Магнитуда подземных толчков достигала 7,2 и 7,5. Власти сообщили о 1943 погибших. Стихия разрушила сотни домов, повредила инфраструктуру, а также привела к закрытию главного аэропорта страны.