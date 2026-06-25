«Дичайшие разрушения»: россиянин рассказал о ситуации в Каракасе

Россиянин рассказал, что в Каракасе при землетрясении пострадало много домов

После землетрясения в Венесуэле пока нет водоснабжения, но электричество уже появилось. Об этом рассказал 360.ru россиянин Сергей, живущий в Каракасе.

«Судя по соцсетям, есть дичайшие разрушения домов — как в Каракасе, так и в Ла-Гуайре. Это пляжная зона в 30 минутах от Каракаса», — заявил он.

Квартира самого Сергея пошла трещинами. У его соседей падали телевизоры и люстры, разбивалась посуда. Россиянин застал толчки в супермаркете и пять часов провел на улице, поскольку экстренные службы запрещали заходить в здание. Только под утро он вернулся домой.

Другая россиянка ранее рассказала телеграм-каналу Shot, как вместе с мужем и сыном бежала по лестнице с 14-го этажа, не взяв ничего с собой из квартиры. Только 10 часов спустя ей разрешили войти в квартиру, чтобы забрать самое необходимое.