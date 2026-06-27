Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,4 тысячи

Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 1,4 тысячи. Данные сообщило издание ElDiario со ссылкой на заявление председателя Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса.

Чиновник официально подтвердил гибель 1430 человек. По его словам, ранения получили 3238 венесуэльцев. Более трех тысяч семей лишились жилья и находятся в специальных учреждениях.

Накануне стало известно, что пропавшими без вести числятся около 50 тысяч человек. Под завалами остаются около 170 человек. Больницы в Венесуэле работают на пределе возможностей, лекарств и перевязочных материалов не хватает, сообщил Родригес.

Помощь пострадавшим от землетрясения окажут ОАЭ, власти решили выделить 10 миллионов долларов. Координацию поисковых операций координируют военные. Спасателям удалось достать из-под завалов живыми несколько десятков пострадавших.