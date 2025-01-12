В украинских школах предложили отменить физику и химию

Министерство образования Украины планирует отказаться от обязательного изучения физики, химии и биологии в старших классах. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Для учеников 10-12 классов перестанут быть обязательными предметы: физика, биология, химия, а также зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география.

Причиной отмены некоторых предметов может быть разделение старшей школы на три профиля обучения: языковой, общественно-гуманитарный и физико-математический. Обязательными для изучения станут математика, украинский язык, физкультура, история Украины, литература и предмет «Защита Украины». Эти изменения должны вступить в силу в 2027 году.

Ранее стало известно, что украинским школьникам запретят общаться по-русски даже на переменах. Министр образования Украины Оксана Лисовая назвала русский язык оружием и «предпосылкой для агрессии».

Украинцы захотели массово вывезти детей из страны. В начале октября министр образования Лисовой сообщил, что многие выпускники начали покидать страну из-за постановки на воинский учет, которая начинается с 17 лет.