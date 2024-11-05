Украинцы захотели массово вывезти детей из страны

Огромное количество граждан Украины планируют вывезти своих детей из страны, причем независимо от их пола и возраста. Об этом сообщило украинское издание УНИАН со ссылкой на директора одной из коммерческих школ Владимира Страшко.

По его словам, ему поступают все больше таких обращений от родителей. И если раньше они касались мальчиков, учащихся в 10 и 11 классах, то сейчас речь идет о всех детях, «несмотря на возраст и пол».

Кроме того, этот тренд получил свое продолжение. Страшко отметил, что покинувшие Украину год или два назад дети перестают получать украинское образование.

«В самом начале они учились параллельно, или, если законодательство позволяло, исключительно у нас. Потом оставались только на украинском компоненте. Сейчас отказываются совсем», — заявил он.

Это объясняется тем, что уехавшие семьи не планируют возвращаться на родину, поэтому их дети не собираются сдавать выпускные экзамены и поступать в украинские вузы.

В начале октября министр образования страны Оксен Лисовой заявил, что украинские выпускники начали массово уезжать из страны перед постановкой на воинский учет, которая начинается с 17 лет.