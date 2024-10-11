Выпускники украинских школ массово уехали из страны

Перешедшие в выпускные классы украинских школ начали массово уезжать из страны перед достижением возраста постановки на воинский учет. Об этом в ходе выступления в Верховной раде заявил министр образования страны Оксен Лисовой. Отрывок из его речи опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Лисовой заявил, что единственный способ сократить отток молодого населения — предоставить им качественное образование.

«Мы наблюдаем за тем, как в 10−11-х классах многие дети, особенно мальчики, выезжают за границу. Мы побуждаем их оставаться на Украине разными способами», — подчеркнул он.

Образование в украинских вузах, по мнению министра, не уступает европейским, вокруг которых сформировалось большое количество мифов.

Авторы сообщения напомнили, что постановка на воинский учет на Украине начинается с 17 лет. При этом после достижения совершеннолетия выезд за границу молодым людям закрыт. По этой причине родители школьников стараются вывезти детей заранее.

В минувший четверг, 10 октября, правительство Украины объявило о приостановке предоставления брони от мобилизации сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ограничение продлится до 15 ноября. За этот срок власти намерены проверить соблюдение компаниями правил по выделению рабочим броней от призыва.