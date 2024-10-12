Украинским школьникам запретят общаться по-русски даже на переменах

Минобразования Украины одобрило запрет общаться по-русски на переменах в школах

Министр образования Украины Оксен Лисовой поддержал законопроект о полном запрете русского языка в школах. Он обосновал это заботой о развитии украинского языка, сообщило издание «Страна.ua» .

«[На Украине] заботятся о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка», — сказал глава Минобра.

Лисовой одобрил законопроект с некоторыми замечаниями. Русский язык он назвал оружием и «предпосылкой для агрессии».

Проект закона о запрете употребления русского языка как на уроках, так и на переменах внесла в Верховную раду депутат Наталья Пипа. Если парламент примет его, то даже частные учебные заведения не смогут вести обучение на русском.

Львовская областная военная администрация предложила убрать русский язык из паспортов, сообщили «Известия». Персональные данные украинцев дублировались на обороте в документах старого образца.