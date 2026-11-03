В Турции рассчитывают на контакты с РФ по вопросу решения украинского кризиса

В скором времени возможны контакты на высшем уровне между Россией и Турцией относительно ситуации вокруг Украины, Анкара продолжает активно поддерживать диалог с Москвой в поисках путей урегулирования конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в турецком кабмине.

«Вопрос Украины остается одним из приоритетных направлений российско-турецкого диалога. Контакты на высшем уровне между Анкарой и Москвой по этой теме в ближайшее время вполне вероятны», — заявил собеседник журналистов.

Так в турецком кабмине ответили на вопрос, будут ли Турция и Россия взаимодействовать на высшем уровне в ближайшее время по вопросу украинского кризиса.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Турции. Об этом он сообщил после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле.