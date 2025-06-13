В Тебризе погибли восемь человек

Число погибших при ударах в Тебризе выросло до 8

В Тебризе при ударах Израиля погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщил Маджид Фарши, глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Восточный Азербайджан.

«На сегодняшний день восемь граждан погибли в результате атак сионистского режима», — сказал он агентству ISNA..

По его словам, еще 12 человек пострадали. Ранее Фарши сообщил о пяти погибших.

Агентство Fars сообщило о повторном ракетном ударе Израиля по району Тебриза, где расположен аэропорт. По данным ISNA, обстрелам подверглись также военные объекты и казармы в разных районах провинции Восточный Азербайджан.

Израиль ввел режим чрезвычайного положения и нанес превентивный удар по Ирану. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что атака была направлена на уничтожение ядерной инфраструктуры исламской республики. Как минимум 20 иранских командиров погибли из-за атаки ЦАХАЛ.

МИД России осудил удары Израиля по Ирану. Возле посольства Ирана в Москве появился стихийный мемориал. Россиян предостерегли от поездок в Иран и Израиль.