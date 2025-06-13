Жертвами удара Израиля стали 20 командиров

Разведчики развернули базу для БПЛА со взрывчаткой в «самом сердце Ирана». Ночью они активировали дроны для удара по пусковым установкам ракет класса «земля — земля». Также агенты «Моссада» установили высокоточное оружие около зенитно-ракетных комплексов иранской армии.
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