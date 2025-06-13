Жертвами удара Израиля стали 20 командиров

В результате ночной атаки Израиля на иранские ядерные объекты погибли по меньшей мере 20 высокопоставленных командиров. Об этом сообщило агентство Reuters .

По данным IRNA, одним из погибших был Главнокомандующий ВКС Корпуса стражей исламской революции Али Хаджизаде.

ЦАХАЛ начал проводить военную операцию под кодовым названием «Восходящий лев». Служба внешней разведки Израиля «Моссад» разрабатывала ее план несколько лет.

Разведчики развернули базу для БПЛА со взрывчаткой в «самом сердце Ирана». Ночью они активировали дроны для удара по пусковым установкам ракет класса «земля — земля». Также агенты «Моссада» установили высокоточное оружие около зенитно-ракетных комплексов иранской армии.