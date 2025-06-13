МИД России осудил удары ЦАХАЛ по Ирану

Российская сторона решительно осуждает атаку Израиля на Иран. ЦАХАЛ действовал в нарушение устава ООН, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Ведомство подчеркнуло, что ответственность за последствия военной операции ляжет на руководство Израиля. Армия атаковала Иран в разгар сессии Совета управляющих МАГАТЭ и накануне нового раунда переговоров между представителями Ирана и США.

«Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе», — добавили в МИД.

Ранее против эскалации ситуации на Ближнем Востоке выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил RT.

ЦАХАЛ ударили по иранским ядерным объектам в ночь на 13 июня. В результате пострадали как минимум 95 человек.