Стихийный мемориал появился у посольства Ирана в Москве

Возле посольства Ирана в Москве появился стихийный мемориал после израильских ударов. Об этом сообщили «Известия» .

Люди несут цветы к зданию российского посольства на Покровском бульваре.

Израиль ввел режим чрезвычайного положения и нанес превентивный удар по Ирану. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целью атаки стало разрушение ядерной инфраструктуры исламской республики. Погибли несколько высокопоставленных иранских военных, которых Израиль охарактеризовал как «безжалостных убийц». МИД России осудил удары ЦАХАЛ по Ирану.

Издание Ynet сообщило, что служба внешней разведки Израиля «Моссад» годами готовилась к операции против Ирана. После атаки израильское руководство распорядилось приостановить работу дипмиссий по всему миру.